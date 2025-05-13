В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный квас

Квас, отмеченный российским Знаком качества, выпускают в семи регионах страны. К началу мая на эту категорию продукции выдали восемь сертификатов, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Роскачества.
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