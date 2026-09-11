Приветствие Путиным бортпроводницы стало одной из топовых тем в индийских соцсетях

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на выходе из самолета по прилете на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что стало одной из главных тем в индийских социальных сетях.
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