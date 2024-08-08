Пост Благодарности ❤️ "Хочу выразить огромную благодарность за профессионализм. Хирургу Засыпкину Александру Ивановичу и его медсестре - Людмиле Ивановне за оказанную помощь в лечении.
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Пост Благодарности ❤️ "Хочу выразить огромную благодарность за профессионализм. Хирургу Засыпкину Александру Ивановичу и его медсестре - Людмиле Ивановне за оказанную помощь в лечении.