Марочко: ВС РФ заняли часть леса у Колесниковки

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций, заняли часть леса у Колесниковки Харьковской области, а также зачистили порядка полкилометра железной дороги у населенного пункта.
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