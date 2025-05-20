Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко: ВС РФ заняли часть леса у Колесниковки

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие, выбив подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых позиций, заняли часть леса у Колесниковки Харьковской области, а также зачистили порядка полкилометра железной дороги у населенного пункта.

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