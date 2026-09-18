Как отреставрировали Итальянский павильон в усадьбе Останкино

Специалисты отреставрировали единственные сохранившиеся в России бумажные обои 1790-х годов, золоченую резьбу, лепнину, ткани, колонны, пилястры, зеркала, камины и печи.
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