В Дубае объявлен десятидневный официальный траур по шейху Ахмеду бин Рашиду Аль Мактуму

В Дубае объявлен десятидневный официальный траур в связи со смертью шейха Ахмеда бин Рашида Аль Мактума, младшего брата правителя эмирата шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.
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