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СКА Басты – худшая команда по просмотрам в Медиалиге. Единственный ролик набрал меньше 100 просмотров

СКА рэпера Басты – худшая команда по просмотрам в WINLINE Медиалиге . В седьмом сезоне МФЛ клуб выпустил один ролик, который набрал 65 просмотров.

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