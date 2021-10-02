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Диетолог рассказала о допустимой дозе кофе

Диетолог рассказала о допустимой дозе кофе

Без последствий для здоровья в день допустимо выпивать до четырех чашек кофе, сообщила телеканалу «360» диетолог Елена Соломатина.

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