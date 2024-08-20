«Компенсируют за счет покупателей»: всем, кто ходит в магазины, рассказали крайне неприятные новости

Россиянам рассказали про классический развод на кассахСегодня в продуктовых магазинах граждане могут лишиться средств не только из-за затрат на приобретение товаров, но и из-за действия сотрудников торговой точки.
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