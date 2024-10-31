Запад приготовил России смертельную ловушку. Эксперт: "Нас ждёт новая война в течение 3-5 лет"

Дмитрий Гурин

ну пусть Западники и дальше так думают, ВВП же легче их контролировать. До запада вроде и доходят сигналы но до сих пор не доходит кто наш президент по основной своей проффесии..... Никогда не садись играть в карты с шулером даже если знаешь кто он такой но считаешь себя профессиональным шмекером (а Запад так себя и считает).