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Запад приготовил России смертельную ловушку. Эксперт: "Нас ждёт новая война в течение 3-5 лет"

Запад приготовил России смертельную ловушку. Политолог и автор Telegram-канала "Пинта разума".Алексей Пилько предупредил: "Нас ждёт новая война в течение 3-5 лет".

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
ну пусть Западники и дальше так думают, ВВП же легче их контролировать. До запада вроде и доходят сигналы но до сих пор не доходит кто наш президент по основной своей проффесии..... Никогда не садись играть в карты с шулером даже если знаешь кто он такой но считаешь себя профессиональным шмекером (а Запад так себя и считает).
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