Стамбул теряет популярность у россиян как транзитный хаб

Спрос на Стамбул как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны среди россиян снизился из-за более дешевых и коротких стыковок, предлагаемых Азербайджаном и ОАЭ, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.
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