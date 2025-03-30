Стамбул теряет популярность у россиян как транзитный хаб

Спрос на Стамбул как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны среди россиян снизился из-за более дешевых и коротких стыковок, предлагаемых Азербайджаном и ОАЭ, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.