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ИА Регнум

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Военный вертолет США после сигнала бедствия мог рухнуть на Ближнем Востоке

Военный вертолет США после сигнала бедствия мог рухнуть на Ближнем Востоке

У берегов Саудовской Аравии сигнал бедствия подал вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. После этого воздушное судно пропало из систем отслеживания полетов, сообщил 5 портал BNO News.

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