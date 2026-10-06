Военный вертолет США после сигнала бедствия мог рухнуть на Ближнем Востоке

У берегов Саудовской Аравии сигнал бедствия подал вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. После этого воздушное судно пропало из систем отслеживания полетов, сообщил 5 портал BNO News.
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