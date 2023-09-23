В СССР существовал дефицит. Было сложно достать некоторые вещи, например, посуду и столовые приборы.
В СССР за этими 7 вещами стояли в очередях, а сегодня они никому не нужны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
супницы сейчас вообще не нужны, как и ложки из мельхиора. Да и из нержавейки ложка тем лучше, чем меньше в ней завитушек.
Ответить
14 час.
Студент
А я всё это храню и берегу как память. Мне нравится)
Ответить
10 час.
Надежда Rudi
Тоже все это сейчас лежит. Посмотрю на них и обратно в коробочку)) В супнице дочка стала пирожки складывать. Они там теплыми долго лежат!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии