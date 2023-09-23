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  • Владимир Алтайцев
    супницы  сейчас вообще не нужны, как и ложки  из мельхиора. Да и из нержавейки ложка  тем  лучше, чем меньше в ней  з...В СССР за этими 7...

В СССР за этими 7 вещами стояли в очередях, а сегодня они никому не нужны

В СССР за этими 7 вещами стояли в очередях, а сегодня они никому не нужны

В СССР существовал дефицит. Было сложно достать некоторые вещи, например, посуду и столовые приборы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
супницы  сейчас вообще не нужны, как и ложки  из мельхиора. Да и из нержавейки ложка  тем  лучше, чем меньше в ней  завитушек.
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14 час.
Студент
А я всё это храню и берегу как память. Мне нравится)
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10 час.
Надежда Rudi
Тоже все это сейчас лежит. Посмотрю на них и обратно в коробочку)) В супнице дочка стала пирожки складывать. Они там теплыми долго лежат!
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8 час.

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