Попович: «Трамп уже пришел в Молдову — с таможенными пошлинами и обвинениями в расточительстве»

Бывший министр образования Корнелиу Попович утверждает, что Республика Молдова попала в поле зрения президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что деньги американских налогоплательщиков тратятся впустую на бесполезные программы в нашей стране.
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