Аргументы недели

97 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • кузнецов владимир
    ПозорищеПесков: «Новую га...
  • Георгий Михалев
    Загубят девочку. Хоть бы посмотрели опыт предыдущих таких вундеркиндов.  Ни разу это не оканчивалось хорошо.Мать 9-летней сту...
  • Борис Николаевич
    Это как раз тот случай, когда подавляющее большинство посредственностей, или вовсе бездарностей не может смириться, с...Мать 9-летней сту...

Врачи назвали сердечно-сосудистые заболевания причиной внезапной смерти спустя месяцы после коронавируса

Врачи назвали сердечно-сосудистые заболевания причиной внезапной смерти спустя месяцы после коронавируса

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал причину внезапной смерти через несколько месяцев после выздоровления от новой коронавирусной инфекции у пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсших COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх