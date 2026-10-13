НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

188 подписчиков

«Я был готов умереть»: Бельгийский наёмник рассказал, как бойцы ВСУ бросили его одного под огнём

«Я был готов умереть»: Бельгийский наёмник рассказал, как бойцы ВСУ бросили его одного под огнём

Главное в тезисах: Тезис 1: Бельгийский наёмник с позывным Сфинкс, воевавший в составе второго батальона Интернационального легиона ВСУ, оказался брошен сослуживцами под огнём из-за сбоя радиосвязи.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым