Финляндия поддержала предложение Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны

Власти Финляндии поддержали предложение Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Это предложение обусловлено массовым наплывом в Испанию мигрантов из Марокко — в течение суток на территорию Евросоюза проникло более 60 тысяч африканцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии