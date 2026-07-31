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Финляндия поддержала предложение Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны

Финляндия поддержала предложение Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны

Власти Финляндии поддержали предложение Италии об исключении Испании из Шенгенской зоны. Это предложение обусловлено массовым наплывом в Испанию мигрантов из Марокко — в течение суток на территорию Евросоюза проникло более 60 тысяч африканцев.

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