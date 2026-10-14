Белок SRF3 помогает растениям согласовать защиту от микробов с сохранением запасов железа. Исследователи Института Солка описали, как рецептор меняет расположение на клеточной мембране и ограничивает иммунный ответ при снижении уровня железа.
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