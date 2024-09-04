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VK Видео стало доступно для планшетов на Android

Приложение VK Видео стало доступно для пользователей планшетов на Android. В пресс-релизе компании сообщается: 4 сентября пользователям станет доступно приложение VK Видео для Android с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро и легко найти интересующий контент.

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