Три человека погибли в результате стрельбы в Айдахо рядом с рестораном In-N-Out Burger

В американском городе Твин-Фоллс, штат Айдахо, произошла трагедия — в районе ресторана быстрого питания In-N-Out Burger раздались выстрелы, в результате которых погибли три человека, а еще как минимум двое получили ранения.
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