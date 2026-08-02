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Три человека погибли в результате стрельбы в Айдахо рядом с рестораном In-N-Out Burger

Три человека погибли в результате стрельбы в Айдахо рядом с рестораном In-N-Out Burger

В американском городе Твин-Фоллс, штат Айдахо, произошла трагедия — в районе ресторана быстрого питания In-N-Out Burger раздались выстрелы, в результате которых погибли три человека, а еще как минимум двое получили ранения.

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