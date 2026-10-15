В Севастопольский суд направо дело о покушении на сбыт наркотиков местной жительницей.Жительница Севастополя обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, а также в незаконном сбыте в крупном размере.
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