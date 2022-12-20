США предупредили КНДР о последствиях ядерного испытания

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 20 декабря заявил, что Соединенные Штаты Америки сочтут серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в КНДР.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 20 декабря заявил, что Соединенные Штаты Америки сочтут серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в КНДР.
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