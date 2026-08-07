Кризис с мигрантами в Испании дело рук Израиля? В интернете достаточно видео, где офицеры армии Марокко подвозят грузовики мигрант.
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Кризис с мигрантами в Испании дело рук Израиля? В интернете достаточно видео, где офицеры армии Марокко подвозят грузовики мигрант.
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