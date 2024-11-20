В Госдуме предложили отменить регулярное подтверждение отсутствия конечностей

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила запросы в Минздрав и Минтруд РФ с вопросом о целесообразности регулярного переосвидетельствования для инвалидов, у которых ампутированы конечности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии