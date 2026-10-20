A.J. Dybantsa, the top pick in the 2026 NBA Draft, will not play in the Washington Wizards' regular-season opener, coach Brian Keefe said Tuesday.
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