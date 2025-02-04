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Бен Уоллес: «Мы должны посадить Россию в тюрьму и возвести высокие стены»

Бен Уоллес: «Мы должны посадить Россию в тюрьму и возвести высокие стены»

Бен Уоллес возглавлял министертво обороны страны с 2019 по 2023 год. Теперь он написал для The Telegraph статью, которая ясно даёт понять, с какими безумными западными политиками-нацистами имеет дело Россия.

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Комментарии
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Елена Рудых
Пучина морская прими душу этого Уоллеса вместе со всеми английскими русофобами.
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1 час.
Александр Пятнистый
To Ty o sobie, Kurva? Nie myśl dupą, ale głową, chociaż najwyraźniej nie ma w niej mózgu od urodzenia...
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37 мин.
Александр Пятнистый
да и орешника, на крайняк, пары- будет в избытке
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36 мин.
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