Новые испытания в июле 2024 года: россиян ожидает аномальная жара, ливни и снег Евгения КомароваВ первую неделю июля 2024 года россиянам стоит готовиться к разнообразию погодных условий, которые принесут с собой как радость, так и вызовы.
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