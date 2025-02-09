Мария Шарапова показала, как сходила в арт-галерею с сыном и возлюбленным

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на своей странице в Instagram показала, как вместе с сыном Теодором и возлюбленным Александром Гилксом сходила в арт-галерею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии