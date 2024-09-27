Лавров призвал не втягивать структуры ООН в "псевдомирные инициативы" по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреша призвал его не допускать втягивания представителей структур всемирной организации в "псевдомирные инициативы" по Украине.
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