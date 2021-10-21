Скандал на турнире: французский фигурист накинулся с обвинениями на российского судью

На турнире Finlandia Trophy несколько дней назад случился не совсем приятный инцидент. Судья международной категории Александр Веденин, оценивая выступление Гийома Сизерона и его партнерши, заметил, что в танце на льду ему не хватило страсти.
На турнире Finlandia Trophy несколько дней назад случился не совсем приятный инцидент. Судья международной категории Александр Веденин, оценивая выступление Гийома Сизерона и его партнерши, заметил, что в танце на льду ему не хватило страсти.
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