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Скандал на турнире: французский фигурист накинулся с обвинениями на российского судью

Скандал на турнире: французский фигурист накинулся с обвинениями на российского судью

На турнире Finlandia Trophy несколько дней назад случился не совсем приятный инцидент. Судья международной категории Александр Веденин, оценивая выступление Гийома Сизерона и его партнерши, заметил, что в танце на льду ему не хватило страсти.

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