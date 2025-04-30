День памяти Блаженной Матроны Московской: когда отмечают, история и значение праздника

Матрона Московская считается покровительницей всех страждущих, утешительницей в бедах и скорбях. В этот день верующие вспоминают ее праведную жизнь, молятся о заступничестве и помощи, выражая благодарность за многочисленные чудеса.
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