SpaceX вновь приостановила запуски Falcon 9

Двигатель Merlin второй ступени Falcon 9 во время запуска Crew-9 / © NASA Представители SpaceX сообщили в социальной сети Х, что при включении двигателя для схода с орбиты у второй ступени Falcon 9 возникли проблемы.
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