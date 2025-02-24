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На Солнце зафиксировали мощнейшую за 2,5 месяца вспышку

На Солнце зафиксировали мощнейшую за 2,5 месяца вспышку

На Солнце впервые за почти 2,5 месяца произошла вспышка максимального класса X. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, ее пик зафиксировали около 22:20 в воскресенье, 23 февраля, сообщило РИА «Новости».

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