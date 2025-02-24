На Солнце зафиксировали мощнейшую за 2,5 месяца вспышку

На Солнце впервые за почти 2,5 месяца произошла вспышка максимального класса X. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, ее пик зафиксировали около 22:20 в воскресенье, 23 февраля, сообщило РИА «Новости».