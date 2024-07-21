Отпуск может довести до нервного срыва

Специалист рассказал, почему так может произойти в ожидании отпуска. Часто перед отпуском люди испытывают стресс, поскольку это событие сопровождается высокими ожиданиями, как рассказывает Роман Зайцев, психотерапевт и заведующий 1-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья в своём Телеграм-канале «Московская медицина».