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Мать невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»

Мать невесты Лепса отреагировала на слова дочери о беременности: «Ты что, с ума сошла?»

19-летняя Аврора Киба заговорила о материнстве. Григорий Лепс и Аврора Киба Belkin Alexey/news.ruGlobal Look PressИзбранница Григория Лепса испытывает нервы своих родителей, которые выступают против ее брака с певцом.

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