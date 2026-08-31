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Царьград

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Губернатор Паслер сообщил о массированной атаке дронов в Свердловской области

Губернатор Паслер сообщил о массированной атаке дронов в Свердловской области

31 августа Свердловская область подверглась атаке беспилотников. Губернатор Денис Паслер сообщил о задействовании сил МО РФ и ПВО для борьбы с угрозой.

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