Губернатор Паслер сообщил о массированной атаке дронов в Свердловской области

31 августа Свердловская область подверглась атаке беспилотников. Губернатор Денис Паслер сообщил о задействовании сил МО РФ и ПВО для борьбы с угрозой.
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