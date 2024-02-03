«Катастрофа для европейских фермеров»: как в странах ЕС нарастают массовые протесты аграриев

В государствах Евросоюза резко возросло количество протестных акций фермеров, которые требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешёвой иностранной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии