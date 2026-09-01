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Царьград

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Профессор РЭШ сравнил русскую экономику со снежным барсом

Профессор РЭШ сравнил русскую экономику со снежным барсом

Профессор Валерий Черноокий из Российской экономической школы сравнил русскую экономику со снежным барсом, отмечая её живучесть и проблемы с долгосрочным ростом.

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