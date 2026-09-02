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Тульские новости

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В Тульской области в ДТП с нетрезвым водителем травмы получили женщина и ребенок

В Тульской области в ДТП с нетрезвым водителем травмы получили женщина и ребенок

Днем 1 сентября в Узловой 47-летний нетрезвый водитель «Рено Логан» протаранил попутный «Рено Сандеро» под управлением 77-летнего мужчины.

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