США анонсировали выпуск новой термоядерной бомбы в ближайшие дни

Соединённые Штаты выпустят новую термоядерную бомбу B61-13. Первый образец может быть создан уже в мае 2025 года, заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности США Тереса Роббинс на слушаниях в конгрессе, РИА Новости.
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