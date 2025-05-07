США анонсировали выпуск новой термоядерной бомбы в ближайшие дни

Соединённые Штаты выпустят новую термоядерную бомбу B61-13. Первый образец может быть создан уже в мае 2025 года, заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности США Тереса Роббинс на слушаниях в конгрессе, РИА Новости.