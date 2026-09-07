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Царьград

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Слюсарь отменил штрафы водителям в очередях на заправках

Слюсарь отменил штрафы водителям в очередях на заправках

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился принять меры, чтобы водители, ожидающие топливо в очередях на заправках, не получали штрафы.

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