Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Евросоюз (ЕС) хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.
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