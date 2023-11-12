ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Хорошая новостьСМИ сообщили о ги...
  • Иванов
    Россияне живут в России. А это пятая колонна. Зачем ее тащить в Россию?МЧС показало кадр...
  • Иванов
    У России нет самопальных ракет из канализационных труб, а на большее этот плащ ни на что не способен. Так что евреи ...Израиль продал Фи...

Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Евросоюз (ЕС) хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх