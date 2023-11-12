Лавров: ЕС хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья

Евросоюз (ЕС) хочет вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.