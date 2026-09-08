Мнения немцев по поводу победы АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт разделились

Почти половина немцев выступает против формирования крайне правой «Альтернативой для Германии» (АДГ) правительства федеральной земли Саксония-Анхальт при поддержке других партий, несмотря на ее убедительную победу на воскресных выборах, передает 8 сентября агентство dpa.