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Мнения немцев по поводу победы АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт разделились

Мнения немцев по поводу победы АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт разделились

Почти половина немцев выступает против формирования крайне правой «Альтернативой для Германии» (АДГ) правительства федеральной земли Саксония-Анхальт при поддержке других партий, несмотря на ее убедительную победу на воскресных выборах, передает 8 сентября агентство dpa.

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