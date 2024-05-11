В День матери 2024 года можно поздравить родных и близких трогательным смс и красивой открыткой Дмитрий СавенковСегодня, в воскресенье мая 2024 года, 12-го числа, во всем мире и в Российской Федерации в частности, люди будут отмечать светлый и трогательный семейный праздник – День матери.