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Где в России водятся клещи — переносчики нового вируса из Китая, бьющего по ЖКТ и печени

Где в России водятся клещи — переносчики нового вируса из Китая, бьющего по ЖКТ и печени

В Китае обнаружили новый вирус, который передается человеку через укус клеща. Паразитов — переносчиков этого вируса — можно встретить и в России.

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