Становятся токсичными при хранении в холодильнике: какие четыре продукта нельзя отправлять в рефрижератор Евгения КомароваХолодильник — верный союзник в сохранении свежести продуктов, но иногда его использование может стать источником скрытых рисков, предупреждают органы здравоохранения.
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