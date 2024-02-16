Становятся токсичными при хранении в холодильнике: какие четыре продукта нельзя отправлять в рефрижератор Евгения КомароваХолодильник — верный союзник в сохранении свежести продуктов, но иногда его использование может стать источником скрытых рисков, предупреждают органы здравоохранения.