Блинкен: Санкции США не мешают поставкам продуктов из России

Санкции США, введенные против России, не препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины и из РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом.