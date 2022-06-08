РОСБАЛТ

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Блинкен: Санкции США не мешают поставкам продуктов из России

Блинкен: Санкции США не мешают поставкам продуктов из России

Санкции США, введенные против России, не препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины и из РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом.

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