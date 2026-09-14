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Спорт Уик-Энд

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Смородская - о проблемах «Зенита»: «Команда не бежит, бразильцы перестали выкладываться…»

Смородская - о проблемах «Зенита»: «Команда не бежит, бразильцы перестали выкладываться…»

Бывшая президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. По ее словам, команде Сергея Семака будет тяжело сражаться за золотые медали.

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