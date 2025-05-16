Мединский объяснил, почему в 1954 году Крым передали Украине

Политическая конъюнктура была основной причиной, а 300-летие Переяславской рады стало хорошим поводом передачи Крыма Украине в 1954 году, заявил помощник президента России Владимир Мединский 15 мая в программе «Рассказы из русской истории» на канале «Соловьев.