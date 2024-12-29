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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Представители Роши: «Многие клубы следят за ним, но официального предложения нет. Посмотрим, что принесет рынок»

Ранее сообщалось об интересе к защитнику армейцев со стороны бразильских клубов. «Будущее Виллиана? Многие клубы следят за ним.

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